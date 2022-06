Ötztal: Wenn das Schaf Landschaft schafft

Die Schafe sind seit der Rückkehr von Wolf und Bär fast täglich Thema im bäuerlichen Diskurs. Im Ötztal prägen sie bereits seit Tausenden Jahren das bäuerliche Leben und sind die Architekten der Kulturlandschaft. Das Naturpark Haus (NPH) in Längenfeld und die Ötztaler Museen stellen diese mit dem Jahresmotto „KulturLand schafft Leben“ in einer erstmaligen Kooperation in den Mittelpunkt des heurigen Jahres.