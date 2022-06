Bis zur 11. Woche der Schwangerschaft war noch alles okay gewesen. Doch dann hatte Katharina eine Fehlgeburt. „Warum ich?“, fragt Katharina sich und die Welt seither. Ein Grund, warum sie ihr Baby verloren hat, ist nicht bekannt. Psychologisch gesehen ist das schlecht, weil dadurch Raum bleibt, sich zu fragen, was man anders hätte machen können. Die Hilflosigkeit mündet oft in Schuldgefühle. Obwohl sich Katharina alleine fühlt, ist sie es eigentlich nicht. Denn schätzungsweise jede fünfte Schwangerschaft endet nicht mit der Geburt eines lebenden Babys.