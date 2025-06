Innviertler (60) stürzt mit Paragleiter in den Tod

Anrainer beobachteten am Dienstagnachmittag, wie der 60-Jährige aus dem Bezirk Ried im Bereich des St. Johanner Hausberges „Hahnbaum“ plötzlich in der Luft Probleme bekam. Aus großer Höhe trudelte der auf Mann rund 1090 Metern Seehöhe spiralförmig in die Tiefe und stürzte auf eine Straße.