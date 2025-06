Wie Martin Winkler wirklich zum SPÖ-Chef wurde

Wer ist jetzt wirklich der Erfinder von Martin Winkler an der Spitze der Sozialdemokratie in Oberösterreich, der am Montag mit fast 96 Prozent Zustimmung von den Genossen als neuer Vorsitzender akzeptiert wurde? Es brauchte einen Wink aus Wien, um den ehemaligen Unternehmer und gebürtigen Katsdorfer (62) in unser Bundesland zurückzuholen.