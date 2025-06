Leblos aufgefunden: 17-Jährige aus Koma erwacht

Eine 17-Jährige, die in Niederösterreich als abgängig gemeldet war und am Sonntagabend leblos in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden wurde, ist am Mittwoch aus dem Koma erwacht. Die Ermittlungen zu einem möglichen Sexualdelikt sowie einer mutmaßlichen Drogenüberdosis laufen weiterhin.