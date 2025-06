Marcel Hirscher verkündet Comeback im Weltcup

Comeback-Ankündigung 197 Tage nach Operation

„Mehr als tausend Stunden Reha, Therapie und Aufbautraining in 197 Tagen seit meiner OP, das war viel Zeit zum Nachdenken. Am Ende stellen sich zwei Fragen: Was will ich vom Leben? Was will das Leben von mir? Selbst in frustrierenden Momenten war meine Antwort auf beide Fragen immer die gleiche geblieben: Wieder Rennen fahren!“, begründete Hirscher in einer Aussendung nun sein neuerliches Comeback im Olympia-Winter.