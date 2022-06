Kinderschänder-Berufsverbot soll verschärft werden

Die Grünen streben in diesem Zusammenhang ein österreichweites Kinderschutzgesetz an, in dem diese Qualitätskriterien für alle, die Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten, festgelegt werden. „Es muss sichergestellt werden, dass Personen, die mit Kindern arbeiten, ein sorgfältiges Auswahlprozedere durchlaufen und fundierte pädagogische Aus- und Weiterbildungen vorweisen können“, hielt Neßler fest. Sie hoffe, dass sowohl das Jugendstaatssekretariat als auch das Bildungsministerium hier umgehend tätig werden und entsprechende Konzepte vorlegen, die das Wohl der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen.