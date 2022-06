Feriencamp-Betreiber gab weiter Kurse für Verein

ÖAV: Unmöglich, jeden einzelnen Mitarbeiter zu überprüfen

Dessen ungeachtet sei es dem ÖAV als ehrenamtlichem Verein mit 11.000 freiwilligen Mitarbeitern, unter ihnen rund 2000 in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Praxis unmöglich, jeden einzelnen Mitarbeiter auf Unbedenklichkeit zu überprüfen, zumal im konkreten Fall die getilgte Vorstrafe des Mannes im Strafregister gar nicht aufgeschienen wäre. „Man sollte daher die Überprüfung, ob ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit ein einwandfreies Vorleben aufweisen, im Sinne des Opferschutzes nicht uns Vereinen umhängen“, sagte die ÖAV-Vizepräsidentin. Sie sieht vielmehr den Gesetzgeber in der Pflicht.