Hoch hinaus am Minigolfplatz am Lienzer Hochstein

Während vielen Minigolfplätzen in Tirol die Luft ausgeht, hauchen Martina und Willi Seebacher auf rund 1020 Höhenmetern mit einer neuen Anlage dem Spiel für Jung und Alt neues Leben ein. Sie setzen dabei auf ein ganz besonderes Angebot, mitten in den Osttiroler Bergen: „Adventuregolf ist eine Kombination aus Minigolf und klassischem Golf, bei der auf Kunstrasen gespielt wird und – wie in unserem Fall – das Gelände und die Bahnen an die regionale Umgebung angelehnt sind“, sagt Willi Seebacher.