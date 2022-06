„Mama, da ertrinkt ein kleines Mädchen im Becken“

Zum Lebensretter wurde der siebenjährige Daris Bukvarevic aus Steyr am Sonntagnachmittag im Freibad von Garsten. Der vife Bub schlug sofort Alarm, als er gegen 17 Uhr die dreijährige Alea aus Steyr bäuchlings in etwa 1,20 Meter Tiefe im Familienbecken liegen sah. Er versuchte noch in Eigenregie das Mäderl zu bergen, doch es war ihm zu schwer. Das Kind war mit seiner Mutter (29) in der Badeanlage, diese kümmerte sich aber gerade um ihre zweite, erst acht Monate alte Tochter. Alea dürfte selbstständig die Schwimmflügel nach unten gegeben haben und begab sich zum Familienbecken. Etwa zehn Minuten später sah Schutzengerl Daris das Mädchen. Er lief zu seiner Mutter, sagte: „Mama, da ertrinkt ein kleines Mädchen!“ Ruvejda Meduseljac (34) sprang sofort ins Wasser und zog Alea heraus. Das Mädchen war ansprechbar, hustete aber viel Wasser aus. Es wurde von der Rettung ins Steyer Spital eingeliefert.