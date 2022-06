Nach sieben Stunden in Hitze rief Wanderer Hilfe

Ein 48-jähriger Welser wollte am Sonntag von Gosau - Hintertal zur Adamek Hütte wandern. Er startet um 6:10 Uhr morgens vom Parkplatz beim vorderen Gosausee und wanderte Richtung hinteren Gosausee. Den Normalweg zur Adamek-Hütte hatte er offensichtlich nicht gefunden, stattdessen ging er über die „Hohe Holzmeisteralm“ in Richtung „Koglgasse“. An der nächsten Weggabelung Richtung Adamek-Hütte, genannt „Beim Kreuz“, plagten den Wanderer schwere Beinkrämpfe und Gelenksbeschwerden.