Spiss: Biker-Paar nach Sturz mit Motorrad verletzt

Weil er mit aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Motorrad eine Leitschiene auf der Spisser Straße in Spiss touchierte, kam ein 70-jähriger Biker mit seiner 60-jährigen Frau am Sozius am Mittwochnachmittag zu Sturz. Beide zogen sich Verletzungen zu und mussten ins Spital.