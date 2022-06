Fan.at-Spiel des Jahres: „Unser Saison-Highlight“

Zudem warten am Samstag in Molln (Anpfiff um 18 Uhr) und am Sonntag (Anpfiff um 17 Uhr) in Pettenbach auf die Fans tolle Aktionen. Die ersten 100 Besucher, die beim „Krone“-Stand vor Ort vorweisen, dass sie die fan.at-App heruntergeladen haben, bekommen einen Gutschein für ein Bier oder ein alkoholfreies Getränk. Am 24. September steigt dann mit Pichl - Blau-Weiß Linz noch das dritte Spiel des Jahres.