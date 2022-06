„Flaggschiff in der Pflegelandschaft“

Nicht nur Umsatz- und Mitarbeiterzahlen haben sich bis zum Jubiläumsjahr deutlich gesteigert - auch die Zahl der Bewohner ist angewachsen. So hat sich die Anzahl der Aufnahmen allein in den vergangenen rund sieben Jahren fast verdoppelt. Waren es 2014 noch 118 Aufnahmen bei 261 Betten, wurden 2021 exakt 240 Aufnahmen bei 294 Betten registriert. Deutlich gestiegen ist die durchschnittliche Pflegestufe - von 5,05 im Jahr 2017 auf 5,28 im vergangenen Jahr. „Das bedeutet in der Praxis, dass die Menschen in einem immer schlechteren Zustand ins Heim kommen und im Vergleich zu den Vorjahren auch früher versterben“, erklärt Helbock-Föger. All das führe zu einem steigenden Arbeitsaufwand in der Kurz- und Langzeitpflege sowie in allen anderen Heimbereichen.