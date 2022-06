Austria Lustenau mit wenig Geld, aber Perspektive

In die Vorbereitung der Aufstiegssaison startete die Lustenauer Austria mit nur elf Feldspielern, am Dienstag waren es immerhin 15 plus zwei Torhüter, die beim Trainingsauftakt am Vormittag im Rheinvorland mit dabei waren. Aus der Ruhe lassen sich Sportchef Alexander Schneider und Trainer Markus Mader deswegen aber nicht bringen...