Militär springt nun für streikende Lkw-Fahrer ein

In dem seit einer Woche anhaltenden Streik von Lkw-Fahrern in Südkorea setzt die Regierung erstmals Militär zur Entlastung der Lieferketten ein. Im Auftrag des Verkehrsministeriums springt es mit etwa 100 Lastkraftwagen auf Strecken von und zu wichtigen Häfen wie dem von Busan ein, wie die Regierung am Montag mitteilte. Demnach werden vor allem Container transportiert.