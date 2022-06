Technischer Defekt: Cabrio brannte lichterloh

Buchstäblich „heiß her“, ging es am Sonntag im benachbarten St. Gallen (Sz). Der Lenker eines Cabriolets bemerkte am späten Sonntagnachmittag, dass sein Pkw im Heckbereich in Brand geraten war. Obwohl der 61-Jährige den Mini auf dem Pannenstreifen anhalten konnte und auch die Feuerwehr rasch vor Ort war, brannte das Auto in kürzester Zeit komplett aus.