Heard: Depps Zeugen waren bezahlte Angestellte

Amber Heard hat in einem TV-Interview zum ersten Mal über den Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp gesprochen, in dem die Geschworenen gegen sie entschieden haben. Sie erklärte, dass das „unfaire“ Urteil das Ergebnis einer voreingenommenen „Darstellung in den sozialen Medien“ war und beschuldigte den „hervorragenden Schauspieler“, die Geschworenen beeinflusst zu haben, indem er „bezahlte Angestellte und Gelegenheitsarbeiter“ in den Zeugenstand schickte.