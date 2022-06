Depp lässt beim Inder 59.000-Euro-Essen springen

Besitzer glaubte an Scherz

Mohammed Hussain, Betriebsleiter von Varanasi, sagte: „Wir hatten am Sonntagnachmittag aus heiterem Himmel einen Anruf, dass Johnny Depp mit einer Gruppe von Menschen essen gehen wollte. Ich war schockiert und dachte zuerst, es könnte ein Scherz gewesen sein. Aber dann kam sein Sicherheitsteam, schaute sich das Restaurant an und wir ließen sie den ganzen Ort haben, weil wir besorgt waren, dass er von anderen Gästen gestört werden könnte.“