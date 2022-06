Amber Heard muss Johnny Depp 15 Mio. Dollar zahlen

Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywoodstar Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Amber Heard haben die Geschworenen am Mittwoch gegen die Schauspielerin entschieden und sie wegen Verleumdung für schuldig befunden. Heard war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei der Verkündung des Urteils im Gericht in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia anwesend, Depp war nicht erschienen.