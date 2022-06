Zakynthos: Tausendmal die Farbe Blau

Im Norden befindet sich auch das wichtigste Ausflugsziel der Insel, das skurrilerweise auf einem kriminellen Akt beruht. Blenden wir zurück in das Jahr 1980: Der Sturm tobte in einer Nacht Ende Oktober in der Ionischen See, als sich ein kleiner Kutter mühsam seinen Weg durch die Wellenberge bahnte. Die „Panagiotis“ war bereits der italienischen Küstenwache aufgefallen. Doch zu einer Durchsuchung kam es nicht mehr. Der Kutter strandete vor Zakynthos und blieb ausgerechnet am schönsten Strand, der Navagio-Bucht, stecken. Die Ladung verschwand. Wie Einheimische wissen, geschah alles mit voller Absicht. Denn der Kutter war mit 15 Tonnen geschmuggelter Zigaretten und Alkohol beladen, die später verkauft wurden.