Schwarzes Wochenende für Biker auf Ländle-Straßen

Beifahrerin schwer verletzt

Bereits am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Motorradlenker, mit seiner ebenfalls 28-jährigen Bekannten am Sozius, auf der L193 von Damüls kommend in Richtung Au. In einer Linkskurve verlor der Mann aufgrund eines Bremsmanövers die Kontrolle und kollidierte mit der rechten Leitschiene. Der Biker und seine Mitfahrerin stürzten über die Leitschiene und kamen im angrenzenden Grünstreifen zu liegen. Die Frau am Sozius wurde schwer und der Lenker unbestimmten Grades verletzt. Eine Gruppe vorbeikommender Motorradfahrer betreuten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der verletzte Unfalllenker wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 und die Mitfahrerin mit einem Notarztwagen zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch gebracht.