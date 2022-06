Stadtrat erhebt Vorwürfe und tritt aus der SPÖ aus

Rückzug nach 15 Jahren

Als „Zeichen purer Geringschätzung“ empfindet er nämlich den für ihn vorgesehenen elften Platz. Bei der Wahl im Jahr 2017 stand er noch auf Rang fünf. „Offenbar wurde danach besetzt, wer abends am längsten beim Stammtisch sitzt. Das ist bei mir auch aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht möglich“, ärgert er sich. Nach insgesamt 15 Jahren als SPÖ-Politiker in Krems und trotz der jüngst noch vorgetragenen Erfolge, erklärte er am Sonntag aus der SP austreten zu wollen. Bis zum Wahltermin wird er dem Gemeinderat nur noch als „wilder Abgeordneter“ angehören - zum Bedauern des Stadtchefs.