Volkspartei will Krems näher an die Donau bringen

Mehr Grün statt Grau - das ist die zentrale politische Botschaft der ÖVP im Wahlkampf für die Gemeinderatswahl in Krems am 4. September. Neben einem klaren Bekenntnis zu mehr Grünraum in der Stadt steckt hinter dem Leitspruch aber auch die Idee einer besseren Vernetzung des Stadtkerns mit dem blauen Strome, den Krems ja auch im Namen trägt - der Donau. „Wir wollen eine sichere, direkte und barrierefreie Achse vom Steiner Tor aus über die Utzstraße an die Donau schaffen und den Fluss so für mehr Bürger nutzen und erschließen“, gab Spitzenkandidat Florian Kamleitner bekannt.