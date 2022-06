Spannung pur - Herzschlagfinale im Dreierpack

Westliga: St. Johann hat in Sachen Landesmeistertitel weiter alle Trümpfe in der Hand. Heute (16) wartet auf Sandro Djuric und Co. aber noch das schwierige Auswärtsspiel in Hohenems. Bei einem Sieg ist alles fix. Anders als die Pongauer muss Austria Salzburg bei zwei Punkten Rückstand auf Schützenhilfe hoffen. Die Violetten empfangen (17) den Dritten aus Telfs.