Fast nur ÖVP-nahe Vereine kassierten Förderungen

In einer zweiten Anfrage fragten die NEOS nun bei Kogler nach, an welche Vorfeldorganisationen politischer Parteien auch in den übrigen Bundesländern Geld aus dem NPO-Fonds geflossen sind. Laut der Anfragebeantwortung, über die am Donnerstag die „ZiB 2“ berichtet hatte, kassierten fast ausschließlich ÖVP-nahe Organisationen Geld aus dem Fonds. Wie bereits bekannt, bekamen der Tiroler Seniorenbund und Teilvereine knapp 185.000 Euro und der Kärntner Seniorenbund und Teilvereine rund 51.000 Euro.