OÖ-Pensionistenbund: Wofür flossen die Millionen?

Was ist mit Trennung von Verein und Partei?

Pühringer meinte zuerst, es seien Personalkosten bezahlt worden. Auch das ist verboten. Dann sagte er, er habe sich geirrt. Er und der Geschäftsführer des Seniorenbundes betonen, alles sei für Vereinstätigkeit verwendet worden. Die „Krone“ fragte nach: Welche Tätigkeiten? In Zeiten von Corona dürfte es wohl keine Reisen etc. gegeben haben. Und was ist mit Trennung von Verein und Partei? Es kam keine Antwort.