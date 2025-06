Stark! Felix Gall nach Soloflucht Tagesvierter

Spannung vor dem Finale

Den Sieg werden sich wohl Vauquelin und Almeida unter sich ausmachen, physisch ist Almeida stärker einzuschätzen. Hat der 26-Jährige auch am Sonntag die nötigen Beine, dürfte ihm im anspruchsvollen Anstieg zur Stockhütte niemand das Wasser reichen. Das Zeitfahren, das in Beckenried am Ufer des Vierwaldstättersees beginnt, ist gut zehn Kilometer lang und führt über 830 zu überwindende Höhenmeter.