Belarus-Oppositioneller Tichanowski wieder frei

Ein Gericht verurteilte Tichanowski in Folge 2021 zu 18 Jahren Haft. Er sei jetzt in der litauischen Hauptstadt Vilnius, sagte ein Sprecher seiner Frau am Samstagnachmittag. Ein weiterer prominenter Freigelassener sei der Journalist Igor Karnej, berichtete das unabhängige Internetportal „Nascha Niwa“. Regierungskreise in Litauen bestätigten, dass sich alle 14 Freigelassenen wohlbehalten in Vilnius aufhalten würden. Es handle sich um fünf belarussische Staatsbürger sowie drei Polen, zwei Litauer, zwei Japaner und einen Esten sowie einen Schweden.