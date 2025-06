Fix! Stefan Schwab kehrt nicht zu Rapid zurück

Nach beinahe fünf Jahren, während derer er in 241 Einsätzen für PAOK Saloniki in Griechenland seine Knochen hingehalten hat, kehrt der langjährige Rapidler Stefan Schwab in den deutschsprachigen Raum zurück – allerdings nicht zu den Grün-Weißen! Den 34 Jahre alten gebürtigen Salzburger zieht es vielmehr hoch in den Norden Deutschlands, wo er sich Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel anschließt …