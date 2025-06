Misolic klopft nach Posen-Titel an Top 100 an

Misolic hat seine Form nun auch in Polen halten können und in seinem in diesem Jahr schon dritten Challenger-Endspiel den zweiten Titel geholt. Bei den French Open hatte er auch ein Millionenpublikum beeindruckt, als er aus der Qualifikation heraus u.a. den Kanadier Denis Shapovalov in fünf Sets bezwungen hat und dann in Runde drei gegen Superstar Novak Djokovic trotz einer Dreisatz-Niederlage gut mithalten konnte.