Halbleiterhersteller TSMC warnt vor Chip-Knappheit

Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC rechnet heuer weiter mit sehr knappen Halbleiter-Kapazitäten. „Unsere Zulieferer stehen vor großen Herausforderungen in ihrer Lieferkette aufgrund der anhaltenden Auswirkungen von Covid-19, die zu Engpässen bei Arbeitskräften, Komponenten und Chips führen“, erklärte TSMC-Chef C.C. Wei am Donnerstag. Der taiwanesische Konzern arbeite daran, die Herausforderungen in der Lieferkette mit seinen Lieferanten anzugehen.