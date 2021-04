TSMC steckt 100 Milliarden US-Dollar in Produktion

Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der taiwanesische Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden US-Dollar (rund 85,3 Milliarden Euro) in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. Die Corona-Pandemie habe die Digitalisierung beschleunigt und auch der schnelle 5G-Datenfunk steigere die Nachfrage, betonte die Firma bei der Ankündigung am Freitag.