Rot-weiß-roter Showdown in den Schweizer Alpen

Lange Durststrecke beendet

Das erste seit 13 Monaten, als der damals 18-Jährige beim ATP 75er-Challenger in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje sensationell gewinnen konnte. „Es fühlt sich für mich an, als ob es schon viel länger her ist“, gestand der Harder, der in Klosters – das gerade einmal eine gute Autostunde von der Vorarlberger Grenze entfernt liegt – vor den Augen seines Papas Matthias aufschlägt. „Wir haben uns in den letzten Jahren eher selten bei Turnieren gesehen. Insofern ist es für mich schon etwas Besonderes, dass er hier dabei sein kann.“