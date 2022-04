Shirt und kein Sex: Mallorcas neue Partyregeln

Trinkgelage in der Öffentlichkeit sind ab sofort tabu, besonders das Trinken in großen Gruppen ist verboten, vor allem wenn Minderjährige dabei sind. Auch der Konsum von Drogen ist auf der Playa de Palma und in den Lokalen ab sofort strikt untersagt. Für Minderjährige gibt es in den Lokalen und Geschäften weder Alkohol noch Tabak zu kaufen.