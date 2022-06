Drei „Kraken“ zeigten ihren Torriecher

„Als Tormann bist du am Feld unberechenbar“, weiß Glavan. Ganz zum „Knipser“ will der 30-Jährige aber nicht werden: „Ich fühle mich im Tor wohler“, grinste Glavan. Der am Wochenende aber nicht die einzige „Krake“ war, die ihren Torriecher zeigte. Lazar Miodragovic vom ATSV Salzburg stand im 2. Landesliga-Nord-Duell gegen Obertrum als Angreifer in der Startelf, konnte das 2:5 trotz seiner „Bude“ nicht verhindern. Gleiches Spiel im Süden, wo das Elfertor des eingewechselten Lucas Wallner – „Zweier“ der Saalfeldener 1b – beim 2:3 gegen Neukirchen am Großvenediger zu spät kam.