Die Salzburger Festspiele öffnen ihr Archiv

Lasinger kündigt „lebendiges Archiv“ an

Die neue Leiterin Margarethe Lasinger kündigte heute ein „lebendiges Archiv“ an. Darunter versteht sie Öffnung, verstärkte Vermittlungsarbeit und die Einbeziehung künstlerischer Projekte, die aus historischen Themen und dem Archivbestand heraus entwickelt werden. In einer kleinen Dauerausstellung kann sich zu den Öffnungszeiten jeder Interessierte bei freiem Eintritt einen Überblick über die Geschichte des Festivals verschaffen, darüber hinaus werde es Archivstunden zu bestimmten Themen geben. Das erste Projekt, das aus dem Archiv heraus entwickelt wird, gelte dem 150. Geburts- und 80. Todestag des Festspiel-Mitbegründers Max Reinhardt (1873-1943) im kommenden Jahr. Der Todestag 31. Oktober soll 2023 auch der Tag der Eröffnung des neuen Archivs werden.