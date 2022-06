Ein Abend in Sevilla mit Placido Domingo

Ein Auftrittsapplaus, der frenetischer kaum sein kann – den bekommen nur Sänger der Marke Placido Domingo. Der mittlerweile 81-jährige Weltstar, einer der „Drei Tenöre“, war der Einladung der Pfingstchefin Cecilia Bartoli gefolgt und beehrte am Montag die Mozartstadt im Rahmen der Pfingstfestspiele. Anlass war das Galakonzert „Carmencita and Friends“, das mit seinen Stücken an eine Hitparade der Opernmusik erinnerte.