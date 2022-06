Die Tiroler Volkspartei und ihre vielen Dilemmas

Es hapert an mehreren Stellen

Wohnungen sind für junge – auch für gut verdienende – Paare kaum leist- bzw. finanzierbar. In Sachen Verkehr gab es viele Ankündigungen, hat das Muskelzeigen der EU und zuletzt vor allem gegenüber Bayern auch wenig bis kaum Erfolge eingebracht. Der Lkw-Transit durch unser Land rollt und rollt ungebrochen, außer Corona bremst ihn ein. Die grüne Verkehrspolitik unter der dafür zuständigen LHStv. Ingrid Felipe hat genau so viel bzw. wenig gebracht, wie zuvor jene, die SPÖ- oder FPÖ-Politiker im Lande zu verantworten hatten. Fakt ist, dass die Wohnungspreise explodieren. Fakt ist auch, dass der Lkw-Verkehr steigt und steigt. Im Jahr 2000 fuhren über den Brenner noch 1,56 Millionen Laster und über alle vier Schweizer Alpenübergänge (Gotthard, San Bernardino, Simplon, Großer St. Bernhard) zusammen 2,93 Millionen. Im Vorjahr waren es bei uns 2,47 Millionen, in der Schweiz nur 810.000.