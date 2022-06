Blitzeinschlag während Regionalliga-Partie

Auf der Sportanlage fiel das Flutlicht vorübergehend aus, auch die Gebäude in unmittelbarer Nähe hatten kurzzeitig Stromausfall. Nach einigen Minuten Zwangspause pfiff Schiedsrichter Ramiz Begovic die Partie wieder an. Danach ging es - Achtung, Wortspiel - blitzschnell, legten die Hausherren in Person von Vorderegger das 2:0 nach. Empl brachte den SAK wieder heran, ehe Büchele und Volkert für klare Verhältnisse sorgten.