Rechnungshof ortet Versagen im ersten Corona-Jahr

Opposition fühlt sich bestätigt

Die FPÖ fühlte sich angesichts des Berichts in ihrer Kritik an der Regierung bestätigt. Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak befürchtet in einer Aussendung aber, dass die Regierung diesen Bericht ignorieren werde und die „Wurschtelei mit sinnlosen und bürgerfeindlichen Maßnahmen“ weitergehen werde. Auch die NEOS sehen ihre Kritik am Pandemiemanagement im Bericht widergespiegelt. Die Koalition aus ÖVP und Grünen seien „von Beginn an mehr blind als sehend durch die Pandemie gestolpert“, so Pandemiesprecher Gerald Loacker in einer Aussendung. Er forderte die Regierung auf, die Kritik des Rechnungshofs ernst zu nehmen, um in Zukunft besser vorbereitet zu sein.