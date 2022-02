GECKO: In „anderer Phase“ der Pandemie angekommen

Omikron bescherte hohe Infektionszahlen, in den Spitälern sei die Lage aber stabil geblieben, so die obersten Krisenmanager des Landes, Katharina Reich und Generalmajor Rudolf Striedinger, am Dienstag in einem Hintergrundgespräch. Nun seien wir wirklich in einer „anderen Phase der Pandemie“ angekommen, so Reich. „Jetzt ist für viele Menschen eine Durchschnaufphase möglich - und das ist gut so.“