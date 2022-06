„Wissen Sie, dass Sie keine Maske mehr brauchen?“

Erleichterung beim „Krone“-Lokalaugenschein

Sowohl bei Kunden als auch beim Supermarktpersonal war die Erleichterung spürbar: „Gerade jetzt, wo es wärmer wird, macht einem die Maske das Atmen schwer“ sagt eine Kundin. „Es fühlt sich an wie früher“, ein anderer. Bei allen sind die Neuigkeiten offenbar noch nicht angekommen. So schaute eine Dame verwirrt in die Runde, als sie in die Bim einstieg und vergebens nach Masken suchte.