Magenta-Chef: Glasfaser-Förderung nicht mehr nötig

„Jetzt ist Österreich an der Reihe und private Investoren legen hier Geld an“, sagte der Magenta-Chef. Die Österreich-Tochter der Deutschen Telekom will hierzulande bis 2025 eine Milliarde Euro zusätzlich in den Breitbandausbau investieren. „Das sind noch einmal eine Million Haushalte“, so Bierwirth. Das im Jahr 2018 von T-Mobile Austria zugekaufte UPC-Netz hat 1,5 Millionen Haushalte. Im Jahr 2019 erfolgte die Umbenennung von T-Mobile Austria und UPC Austria in Magenta.