De Jong und Influencerin schnüren den Doppelpack

Sportlich läuft‘s ja (bis auf das dramatische Aus im Champions-League-Halbfinale) ziemlich nach Plan – und ganz offensichtlich auch in der Liebe. Mit einer herzigen, idyllischen, fast dezent kitschigen Fotoreihe wenden sich der 28-jährige Niederländer und seine 27-jährige Gattin an die Öffentlichkeit. Am Stand küsst er seine Liebe, die ihren schon leicht Formen annehmenden Bauch in seine Richtung streckt – während Kind Nummer eins die ganze Inszenierung relativ wurscht zu sein scheint. Die Botschaft ist jedenalls angekommen. Baby Nummer zwei ist unterwegs. Gratulation!