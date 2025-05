Pacers werfen Cavaliers aus den Play-offs

Niederlage trotz 44 Jokic-Punkten

In der Western Conference gingen die Oklahoma City Thunder in ihrer Serie gegen die Denver Nuggets zum ersten Mal in Führung. Oklahoma gewann das fünfte Spiel vor Heimpublikum mit 112:105 und liegt nun 3:2 voran. Denver halfen auch 44 Punkte von Center Nikola Jokic am Ende nichts. Das sechste Spiel findet in der Nacht auf Freitag in Denver statt.