US-Richterin wegen Hilfe für Migrant angeklagt

Gericht in Pennsylvania erlaubt Anwendung von Kriegsgesetz

Seit Trumps Amtsantritt sieht sich die Justiz massiv unter Druck, nicht nur in der Einwanderungspolitik. Der Republikaner hatte ein hartes Vorgehen gegen „kriminelle“ Einwanderer und Massenabschiebungen angekündigt. Gerichte gingen in einer Reihe von Fällen jedoch dagegen vor. Allerdings hat nun erstmals ein Gericht im Bundesstaat Pennsylvania die Abschiebung mehrerer mutmaßlich ausländischer Kartellmitglieder aus den USA auf Grundlage des umstrittenen „Alien Enemies Act“ aus dem Jahr 1798 gestattet.