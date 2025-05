Weißhaidinger verschiebt seinen Saisonauftakt

„Turbulente Zeiten“

„Die Saison dauert heuer besonders lange – bis Ende September: Deshalb haben wir jetzt entschieden, erst am 15. Juni beim Diamond-League-Meeting in Stockholm in die Saison zu starten. Das gibt uns in der Vorbereitung zusätzliche Ruhe – durch die Geburt von Lola und den privaten Umzug nach Oberösterreich hatte Luki zuletzt ohnehin turbulente Zeiten“, sagte Weißhaidingers Trainer Gregor Högler.