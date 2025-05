Bewohner schliefen, als sich Inferno ausbreitete

Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht auf Mittwoch in Kitzbühel! Am Balkon eines Mehrfamilienhauses brach ein Brand aus, der sich folglich über die Fassade auf den Dachstuhl ausbreitete. Die Bewohner des Hauses, die zu diesem Zeitpunkt schliefen, konnten von den Einsatzkräften allesamt ins Freie gebracht werden. Verletzt wurde niemand.