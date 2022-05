Kärnten: Dieser Volksschüler ist ein Mathe-Genie!

Känguru der Mathematik

Der Neunjährige nahm erstmals am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil, wie mehr als 100.000 weitere Schüler aus Österreich und 7500 aus Kärnten, und holte in seiner Altersklasse gleich den Kärnten-Sieg. Der Schüler der 3B-Klasse der Volksschule Völkermarkt konnte beim Bewerb seine Logik bei abwechslungsreichen, kniffligen Aufgaben unter Beweis stellen. „Der Test war babyleicht. Ich musste nur rechnen, ankreuzen und ein bisschen mitdenken“, erzählt Matthias, der von den 45 Minuten nur 30 zum Lösen der Aufgaben brauchte. „Es ärgert mich, dass ich nur 98 Punkte geschafft habe. Das nächste Mal sollen es alle sein“, so der ehrgeizige Schüler, dessen Lieblingszahlen die 1 und die 99 sind.